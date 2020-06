Coronavirus, il bollettino del 10 giugno – 202 nuovi casi, quasi la metà in Lombardia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 235.763 persone (+202) hanno contratto il virus (ieri +235.561).

I casi attuali sono +31.710 con un decremento di -1.162 (ieri +32.872);

I deceduti sono +34.114 con un incremento di +71 (ieri +34.043);

I guariti sono +169.939 con un incremento di +1.293 (ieri +168.646);

I ricoverati in terapia intensiva sono +249 (-14 rispetto a ieri).

Totale tamponi: +223.302 (giorno prima +220.662);

Totale positivi: +4.834 (giorno prima +4.833);

Totale deceduti: +428 (giorno prima +426);

Totale guariti: +3.764 (il totale del giorno prima si era fermato a +3.732).

Provincia di Napoli: 2.633 (di cui 1.004 Napoli Città e 1.629 Napoli provincia)

Provincia di Caserta: 469

Provincia di Benevento: 209

Provincia di Avellino: 548

Provincia di Salerno: 688

Altri in fase di verifica Asl: 287

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 90.680 (+99, +0,1%; ieri +192)

Emilia-Romagna 27.970 (+24, +0,1%; ieri +18)

Veneto 19.194 (+3; ieri +4)

Piemonte 30.916 (+26, +0,1%; ieri +21)

Marche 6.750 (+3; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 9.854 (+20, +0,2%; ieri +8)

Campania 4.834 (+1; ieri +5)

Toscana 10.148 (+3; ieri +1)

Sicilia 3.455 (+1; ieri +2)

Lazio 7.869 (+18, +0,2%; ieri +23)

Friuli-Venezia Giulia 3.286 (+2, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.266 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Puglia 4.512 (nessun nuovo caso, come ieri)

Umbria 1.436 (+1, +0,1%; ieri +3)

Bolzano 2.604 (nessun nuovo caso, come ieri)

Calabria 1.159 (nessun nuovo caso per il quinto giorno consecutivo)

Sardegna 1.361 (nessun nuovo caso per il quarto giorno consecutivo; ieri -1 per un ricalcolo)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Trento 4.439 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Molise 439 (+1, +0,2%; ieri +2)

Basilicata 400 (nessun nuovo caso; ieri +1)