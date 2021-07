Coronavirus, il bollettino nazionale: 480 nuovi i nuovi positivi, 31 i decessi

Coronavirus, il bollettino nazionale

La Protezione Civile ha diramato in queste ore il nuovo bollettino in riferimento all’emergenza Coronavirus in Italia, dove sono stati individuati 480 nuovi positivi. I decessi sono 31. Ecco l’elenco completo dei dati:

Attualmente positivi: 43.531 (-1.133)

Deceduti: 127.680 (+31)

Dimessi/Guariti: 4.092.586 (+1.582)

Ricoverati: 1.528 (-33) di cui in Terapia Intensiva: 191 (-6)

Tamponi: 72.415.334 (+74.649)

