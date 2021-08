Coronavirus, il bollettino nazionale: 6.596 nuovi positivi e 23 decessi in 24h

Coronavirus, il bollettino nazionale

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 6.596 , mentre ci sono stati 23 decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Nuovi casi: 6.596, ieri 4.845

Tamponi (diagnostici e di controllo): 215.748, ieri 209.719

Attualmente positivi: 97.220, ieri 94.216

Ricoverati: 2.309, ieri 2.196

Ricoverati in Terapia Intensiva: 260, ieri 258

Deceduti dopo un tampone positivo: 128.136, ieri 128.115

Dimessi/Guariti: 4.144.608, ieri 4.141.043

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Contini verso Crotone. Per Ospina non ci sono offerte

Napoli, è ufficiale: le modalità per assistere agli allenamenti a Castel di Sangro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini: Ue firma contratto per 200 mln di dosi di Novavax