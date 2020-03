Coronavirus, il medico di Maradona: “In isolamento, è un soggetto a rischio”

Diego Armando Maradona è in solamento preventivo. Come riporta Il Mattino, l’attuale allenatore del Gimnasia La Plata è stato costretto a separarsi dai suoi calciatori per motivi di salute. Il medico sociale della squadra argentina Flavio Tunessi ha spiegato: «Con Maradona stiamo prendendo decisioni preventive. È isolato in un edificio, può stare solamente al piano terra, visto che fa parte del gruppo a rischio. Noi medici delle squadre di Superliga abbiamo suggerito alle autorità di sospendere sia le partite che gli allenamenti».

Maradona nel corso degli anni ha avuto qualche problema di troppo a livello di salute e il pericolo che contragga il Covid-19 è da scongiurare dato che è considerato un soggetto a rischio. E Maradona, che aveva nei giorni scorsi inviato un caloroso messaggio a Napoli e ai napoletani, ha appoggiato la decisione presa dal River Plate di non scendere in campo in attesa delle decisioni dell’Afa.

