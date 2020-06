Coronavirus, la situazione non migliora in Lombardia: i numeri

Sono 280 i nuovi casi di coronavirus in Italia, 194 dei quali in Lombardia. Il totale dei casi sale così a 235.278. I guariti sono 166.584 (+747), i decessi 33.964 (+65). I pazienti in terapia intensiva scendono a 283, 4 meno di ieri. Comincia la sperimentazione in 4 regioni dell’app Immuni, presto sarà operativa in tutto il territorio.

Complessivamente i numeri sono tuttavi ritenuti positivi e anche oggi ci sono state 7 regioni a zero nuovi contagi e ben dieci senza nuove vittime. Tuttavia ci sono ancora focolai attivi. Nel Lazio ad esempio, con il cluster nel San Raffaele-Pisana a Roma in cui si è già a 41 positivi, o nella solita Lombardia, che resta un unicum in tutta Italia: la regione più colpita ha fatto registrare nelle ultime 24 ore il 70% del totale dei nuovi casi (194 su 280) e il 50% dei morti (32 su 65).

Per capire come si muova il virus in quella regione basta il dato della Ats di Bergamo: dei quasi 10mila cittadini sottoposti a test sierologici dal 23 aprile al 3 giugno, il 57% è risultato positivo, mentre tra gli operatori sanitari il dato si “ferma” al 30%.

