Coronavirus, Leonardo Greco e il messaggio Whatsapp “un po’ forte” in cui si sente che sta male

Leonardo Greco, l’ex Tronista di Uomini e donne, risultato positivo al Coronavirus ha postato un messaggio Whatsapp per dimostrare le difficoltà della malattia. Sulla sua pagina Instagram il ragazzo ha postati un messaggio inviato ad alcuni amici, “un audio un po’ forte” come lo definisce lui stesso, “per far capire che chiunque può contrarre questo virus che può portarti a far fatica a mandare un semplice messaggio audio”. Nell’audio si sente Greco informare gli amici del risultato del secondo tampone: “È il secondo tampone ancora non abbiamo news, il dottore continua a dire che secondo lui è Covid e se dovessi risultare ancora negativo si devono comunque consultare per come curarmi”.

L’annuncio del Coronavirus

Greco aveva annunciato di essere positivo al Coronavirus, e pian piano ha aggiornato i fan anche sui miglioramenti e sul ritorno a casa dall’ospedale: “Questo è un mio audio personale mentre parlo a un gruppo di miei amici ❤️è un audio un po’ forte e mi fa star male solo a sentirlo … ero al terzo giorno di ricovero … ancora non avevo la certezza di aver contratto il COVID-19. Ho 37 anni ho sempre fatto sport … non ho mai avuto problemi polmonari …non fumo… Lo condivido, lo rendo pubblico per far capire che chiunque può contrarre questo virus che può portarti a far fatica a mandare un semplice messaggio audio Faccio tutto questo per farvi capire quanto è importante in questo momento attenersi alle restrizioni. RESTATE A CASA VI ABBRACCIO” ha scritto a corredo.

Greco ha ancora la polmonite

In un’intervista a radio Radio, poi, Greco ha spiegato di avere ancora i postumi della malattia, spiegando che ha ancora la polmonite e chiedendo alla gente di stare in casa: “sto migliorando giorno dopo giorno -ha dichiarato -. Tanti amici della mia età sono ricoverati a Bergamo. Nessuno è immune. Tutti possono ammalarsi. Per proteggerci, dobbiamo stare a casa”. Greco ha anche ringraziato la fidanzata e infermiera Cinzia Meroni e alcuni amici di Uomini e Donne come Francesco Monte, Jack Vanore e Francesco Lucchi.