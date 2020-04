Coronavirus, quando finirà l’isolamento?

A un certo punto, ma non è dato sapere quando, il coronavirus e l’isolamento raggiungeranno un bivio e si dovranno separare. I tempi sono ignoti: fine aprile per gli ottimisti a oltranza, metà maggio per i cautamente ragionevoli, oltre l’estate per i più intransigenti. Questa biforcazione sognata da milioni di italiani non avverrà perché il coronavirus sarà sparito improvvisamente; ma perché, nella bilancia sempre imprecisa e precaria della politica, il rischio di blindare un’intera popolazione sarà diventato superiore a quella di un contagio contenuto. Decisione del governo, ma sulla base del pareri di epidemiologi, di dati scientifici e modelli matematici.