Coronavirus, riprende la scuola? Ecco come: le ultime

Distanza interpersonale di un metro, mascherina dopo i sei anni di età, scaglionamento dell’orario di ingresso e delle entrate, niente febbre per entrare a scuola, se si hanno 37.5 gradi di temperatura si deve restare a casa. Queste le indicazioni principali del documento con le misure per il rientro a settembre che Governo e il ministero dell’Istruzione hanno ricevuto dal Comitato tecnico-scientifico. L’obiettivo di tutti è “tornare a scuola in presenza, ma anche e soprattutto in piena sicurezza”, ha sottolineato la ministra Lucia Azzolina. Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, dal Cts “arriva un contributo importante per riaprire le nostre scuole in sicurezza. A questo obiettivo il Governo dedicherà ogni energia”. Secondo Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, “quello fatto per la scuola è stato un lavoro impegnativo, che ha l’obiettivo di conciliare il contenimento del rischio di contagio con il recupero della normale attività per studenti e lavoratori del mondo dell’Istruzione”.

Il consumo del pasto a scuola va assolutamente preservato, spiega il documento, ma sempre garantendo il distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei tempi (turni) di fruizione e, in forma residuale, anche attraverso l’eventuale fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe. Andranno limitati gli assembramenti nelle aree comuni. Da valorizzare gli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche. La presenza dei genitori nei locali della scuola dovrà essere ridotta al minimo. Saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi per differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti, attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di accesso dell’edificio scolastico.