Coronavirus, scoppia la polemica per la folla ai Navigli – FOTO

La zona più famosa della movida milanese aveva cominciato a ripopolarsi già dal 4 maggio, ma ieri le immagini dei Navigli presi d’assalto dalla folla hanno fatto scoppiare la polemica: a parte qualche mascherina che si intravede qua e là, sembrano foto scattate la scorsa primavera, quando non esisteva la parola ‘distanziamento sociale’. Un happy hour in piena regola: tanti capannelli, ragazzi seduti ben più vicini del fatidico metro ‘di sicurezza’, mascherine sì, ma molte – troppe – abbassate sul mento o sul collo. Sui social si è scatenata un’ondata di critiche, considerando anche che la Lombardia è una regione ancora in bilico: da sola, registra la metà dei nuovi dei contagi. E l’infettivologo Massimo Galli, intervistato da Repubblica, avverte: “La situazione di Milano è un po’ una bomba, appunto perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia. Abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora tornano in circolazione. È evidente che sono necessari maggiori controlli”.

Su Twitter nel giro di poche ore dalla comparsa delle immagini dei Navigli, l’hashtag #Navigli è entrato in tendenze. Tanti utenti hanno pubblicato le foto dei capannelli criticando duramente chi, in barba alle ordinanze, passeggia senza mascherina, abbraccia gli amici, ignora completamente le distanze di sicurezza. “Non vi ricordate più gli aperitivi di marzo?”, commenta un utente. Altri criticano l’assenza di controlli: “Sono deluso soprattutto da chi doveva prevederlo e non è intervenuto”. E ci si preoccupa della curva dei contagi: “Ecco perché in Lombardia ci sono ancora centinaia di nuovi casi al giorno”, o ancora: “Speriamo di non doverla pagare…”

#Milano #Navigli purtroppo non sono delle foto di qualche mese fa…. è oggi durante l'ora dell'aperitivo pic.twitter.com/EtIa9wvngo — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) May 7, 2020