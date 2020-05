Coronavirus, la seconda ondata a Seul colpisce i giovani: il 75% dei nuovi contagiati ha tra 19 e 29 anni

Cresce in Corea del Sud l’allarme per la nuova ondata di contagi da coronavirus. E cresce, soprattutto, la preoccupazione per i soggetti colpiti: i due terzi hanno tra i 19 e i 29 anni. «Un virus veramente crudele», lo hanno definito le autorità di Seul che, dopo essere riusciti a contenere le conseguenze legate alla prima ondata pandemica ora si trovano ad affrontare le conseguenze della riapertura di locali e discoteche nel distretto di Itaewon, cuore della movida coreana.

Sono in tutto 133 i casi di Covid-19 confermati dalle autorità sanitarie Preoccupano le catene di trasmissione dell’infezione nell’area metropolitana di Seul, che – con 25 milioni di abitanti – comprende Seul, la provincia di Gyeonggi e Incheon. Le autorità temono che il virus si sia diffuso con la ripresa delle uscite a fine aprile.

Dai dati diffusi dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc) emerge che 82 dei 133 casi riguardano persone che sono state a Itaewon, mentre le altre sono vittime della catena di trasmissione dell’infezione.

