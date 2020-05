Cosa significa e come si pronuncia X Æ A-12, nome del figlio di Elon Musk e Grimes

in foto: Elon Musk e Grimes (Photo by Theo Wargo/Getty Images)

Di nomi non convenzionali ne è pieno il mondo dello Spettacolo, sia in Italia che all’estero. Ma il nome del figlio dell’imprenditore Elon Musk e della cantante Grimes forse si appresta a essere uno di quelli più complessi, non fosse altro che per la pronuncia. I due neo genitori, infatti, qualche giorno fa hanno annunciato la nascita del loro primogenito, e quando qualcuno ha chiesto quale sarebbe stato il nome la risposta è arrivata direttamente dall’imprenditore: X Æ A-12.

Il significato di X Æ A-12

Un nome complesso da pronunciare e sicuramente poco convenzionale. Anzi, un nome unico al mondo, visto anche i significato di ciascuna delle lettere che lo compongono. A spiegare come si pronuncia per bene il nome del figlio è lo stesso fondatore della Tesla, che intervenendo al programma The Joe Rogan Experience ha detto che la pronuncia è semplicemente “”X Ash A Twelve” ovvero esattamente come è scritto (“Æ” infatti è uncarattere usato in alcune lingue del nord Europa, ad esempio, che si può leggere “Ash” o anche “A E”, appunto). “Per prima cosa voglio dire che la mia compagna è la prima ad aver proposto questo nome. X è semplicemente la lettera X, Æ si pronuncia “Ash” e infine A-12 è un mio contributo” e dovrebbe stare per “Archangel 12” ovvero il precursore dell’aereo SR-71.

La spiegazione di Grimes

A intervenire per dirimere la questione è stata la stessa Grimes con un post su Twitter in cui spiegava che “X è la variabile sconosciuta, Æ è la prouncia elfica di AI (amore e/o Interlligenza Artificiale), A-12, il precursore di SR-17 (il nostro aereo preferito). Nessuna arma o scopo difensivo, ma solo velocità. Grande in battaglia, ma non violento”. A questo, poi si aggiunge che “A” sta per “Archangel, la mia canzone preferita”.