Cos’è accaduto al trono di Sara Shaimi a Uomini e Donne? Nastasi: “Ho investito tempo e denaro”

Uomini e Donne è ripreso da qualche giorno ma a rientrare in studio, tra i protaognisti del trono classico, è stata solo Giovanna Abate. Il pubblico non ha ancora avuto notizie di Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro, i cui troni si sono interrotti diverse settimane fa a causa dell’emergenza coronavirus. Sembra fare riferimento proprio a quanto accaduto durante le ultime puntate del dating show di Canale5 lo sfogo che Giuseppe Nastasi ha affidato al suo profilo Instagram. Nel corso di una diretta, il corteggiatore di Sara ha lasciato intendere di non avere avuto notizie a proposito del suo futuro e del percorso intrapreso fino a oggi:

Osannate tanto il vero, osannate tanto questi santarellini ma di santarellini non hanno proprio un ca***. Almeno ditelo: “A me piace stare qui” e si dice la verità. Invece no. Parlate tanto degli altri e poi siete peggio. Accusate chi fa le dirette, chi mette le maschere. Voi non avete bisogno di maschere, già ce l’avete e ve la cambiate un giorno dopo l’altro. Ci ho messo anima e corpo in questo percorso e quando uno non ha notizie di nessuno, gli girano un po’ le palle perché ho investito tempo, denaro e sentimenti.

La diretta Instagram di Giuseppe Nastasi

Giuseppe partecipa a Uomini e Donne per corteggiare Sara Shaimi. Il loro percorso sembrava avere imboccato la giusta direzione ma si è interrotto per cause di forza maggiore quando il programma, in piena emergenza coronavirus, ha dovuto interrompere le registrazioni e le esterne. Da una settimana, Uomini e Donne sta lentamente ritrovando la sua forma originale ma Nastasi denuncia di essersi ritrovato in una situazione difficile da sostenere:

Aprite gli occhi e guardate bene le persone che avete davanti, andate oltre e non fatevi prendere per il c**o. Perché se no siete una più capra dell’altra, come le pecorelle. Aprite gli occhi! Questa è la verità! Agli altri che si trovano nella mia situazione: svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi! Non sono diversi da me, io dico le cose come stanno. Quante volte vi devono riciclare in un sistema? Quando lo volete dimostrare il vostro valore?

Ripreso solo il trono di Giovanna Abate

Al momento, l’unico trono ripreso quasi normalmente è quello di Giovanna Abate. L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha ritrovato Alessandro Graziani e Sammy Hassan. Ai due si è aggiunto l’Alchimista, misterioso corteggiatore conosciuto in chat durante l’esperimento “Corteggia con le parole”. Non sono ancora rientrati, invece, Carlo, Sara, Daniele e i rispettivi corteggiatori. Ed è probabile che sia stata proprio questa differenza a generare il malumore di Nastasi.