Costacurta: “Leao non è ancora all’altezza di essere definito campione”

La Gazzetta dello Sport – Costacurta: “Leao non è ancora all’altezza di essere definito un campione”.

Alessandro Costacurta, dopo il pareggio tra Tottenham e Milan, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che ha dato l’accesso diretto ai rossoneri ai quarti, ha criticato fortemente l’atteggiamento di Rafael Leao. Negli studi di Sky, l’esperto ha espresso così la sua opinione:

“Io credo che in una partita giocata in quella maniera, Leao debba essere determinante. Abbiamo continuamente detto che questo è un campione, ma abbiamo avuto dei giocatori che in queste partite facevano valere questo titolo, il titolo appunto di “campione”. Secondo me questa sera ha dimostrato di non essere ancora all’altezza di questo appellativo”.

Fonte foto: Sky Sport

