Covid-19 i dati dall’ISS: tasso contagiosità sotto l’1 in tutte le Regioni

Covid-19 idati dall’ISS: tasso contagiosità sotto l’1 in tutte le Regioni. Ad annunciarlo è Silvio Brusaferro, presidente dell’ISS.

“La curva epidemica continua a decrescere nel numero di sintomatici e dei casi nelle regioni”. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità in conferenza stampa ha parlato, insieme agli altri esperti dell’Istituto, del tasso di contagiosità del coronavirus, ad oggi sotto 1 in tutte le regioni. Gli scienziati fanno sapere che si è ridotto il numero delle zone rosse: 74 in 7 regioni, segnale che si possono individuare per tempo eventuali focolai.

Inoltre dalla conferenza è emerso che l’84% delle persone decedute erano state colpite precedentemente da altre malattie, almeno due o tre. I decessi totali sono oltre i 25 mila. Le persone asintomatiche potrebbe essere tra il 4% e il 7%. Il 10% della trasmissione, secondo le stime dell’ISS, arriva da persone che non hanno sintomi.

