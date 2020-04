Covid 19, intensificati i controlli stradali. Blocchi e multe

Nel mirino le città di vacanza

Come riportato da Corriere.it, nei giorni pasquali verranno intensificati i controlli su tutte le strade Italiane per evitare che i cittadini possano spostarsi e di fatto non rispettare le stringenti norme adottate dal governo. Nel mirino ci sono soprattutto i Paesi di vacanza dove nei giorni scorsi sono stati denunciati numerosi assembramenti, dovuti molto porbabilmente all’arrivo di cittadini che si sono diretti verso le loro seconde case. Verranno controllate tutte le strade di entrata ed uscita, in modo da poter scoraggiare chi abbia deciso di spostarsi per le vacanze di Pasqua. Chi viene sorpreso senza una giustificazione rischia una multa da 400 a 3.000 euro e nei casi più gravi la denuncia. Ricordiamo a nostri lettori di attenersi alle regole ed evitare spostamenti se non necessari, rispettando cosi le indicazioni del nostro governo. Rinnoviamo l’appello di restare a casa, e di uscire solo per motivi strettamente necessari.

