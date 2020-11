Covid19, De Laurentiis vuol bloccare i Nazionali: la strategia

La settimana prossima torneranno gli impegni delle Nazioni con i calciatori che lasceranno le loro squadre di club.

Se nell’era pre Covid erano considerati un fastidioso impiccio, oltre alla paura di eventuali infortuni, la preoccupazione delle società, in questo momento, è che uno o più tesserati tornino positivi.

Per questo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vorrebbe evitare la partenza dei propri calciatori. Per questo, sta studiando insieme ad altri club come Milan, Roma e Inter, una strategia comune.

In pratica, applicando una normativa UEFA che consente alle squadre di non far partire quei calciatori diretti in nazioni a rischio che li costringerebbe, al ritorno, a stare in quarantena. E’ il caso, ad esempio, di Elmas che dovrà recarsi in Macedonia, o di Rrahmani con il Kosovo.

A riportare la notizia è Il Mattino.

