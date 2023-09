La Gazzetta dello Sport – CR7 torna all’attacco, nuovo assalto alla Juve: vuole i 19mln di euro della manovra stipendi.

Per Cristiano Ronaldo il capitolo Juventus è tutt’altro che chiuso. Secondo l’edizione odierna del quotidiano, l’attaccante dell’Al-Nassr è pronto a reclamare i suoi 19,9 milioni di euro netti, che gli spettano dalla società bianconera. La questione riguarda ancora gli emolumenti dilazionati ai tempi del Covid, ovvero le cosiddette manovre stipendi. Il portoghese, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso di agire per vie legali. Inoltre, potrebbe avere il vantaggio da un verbale di una riunione del 20 settembre del 2021 in cui Agnelli suggerisce “di non rincorrerlo ma di aspettare che sia lui a sollevare la questione se interessato”.

