Credito d’imposta, la bocciatura provoca le proteste di numerose leghe sportive italiane

<!– –>

La bocciatura nei confronti della misura del credito d’imposta sulle sponsorizzazioni, che avrebbe dato respiro a parecchie società sportive italiane in questo momento in seria difficoltà, ha scatenato le proteste di molte leghe nazionali. Queste, che si erano recentemente unite in un comitato (chiamato Comitato 4.0) per far sentire la propria voce, hanno rilasciato parole dure a livello di commento.

Il comitato, composto da Lega Pro, Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega Basket Femminile, Lega Volley maschile, Lega Volley femminile e FIDAL Runcard, ha espresso dispiacere per la mancata adozione di questo emendamento all’interno del Decreto Rilancio. La difficoltà principale delle società interessate, va detto, è legata al reperimento di sponsorizzazioni in questo momento particolarmente difficile, nel quale saranno evidenti le difficoltà di sponsorizzare le società o gli atleti che più ne hanno bisogno.

Loading…

Loading…

Queste le ulteriori parole rese note alla stampa italiana: “È una battaglia di civiltà sportiva. Rivolgiamo questo accorato appello affinché tutta l’intellighenzia sportiva italiana remi nella stessa direzione, cosa che ad oggi è stata clamorosamente ed inopinatamente disattesa. La gestione dello sport italiano deve passare attraverso interventi strutturali e non finalizzati alla propaganda o al facile consenso. Lasciare indietro lo sport di squadra vuol dire ridurre le risorse e, indirettamente, meno attività sociali, meno posti di lavoro e meno gettito fiscale. Chiediamo dunque che la misura venga adottata nei prossimi provvedimenti, e comunque un confronto strutturato con il Ministro dello Sport Spadafora e il Ministro dell’Economia Gualtieri“.

C’è la possibilità che questo emendamento possa entrare in altri decreti che entreranno in futuro in Parlamento, ma il fatto che molte iscrizioni si debbano chiudere nel mese di luglio fa sì che il rinvio di tale provvedimento non sia da considerarsi accolto positivamente per tanti club.

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo

<!– –>