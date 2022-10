Cremonese-Napoli, Spalletti: “La lucidità ci ha premiati”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara in trasferta contro la Cremonese.

Luciano Spalletti ha parlato della sfida appena terminata tra Napoli e Cremonese ai microfoni di DAZN. Gli azzurri hanno portato a casa altri tre punti contro la squadra padrone di casa confermando il loro primato nella classifica di Serie A.

“Non è stata una gara facile quella di oggi, dopo il vantaggio abbiamo subito questo 1-1 nel secondo tempo da un rimpallo un po’ sfortunato. Da lì le cose si sono complicate, perché la partita è andata su qualità che non rappresentano le nostre caratteristiche. Non riuscivamo a trovare la misura sulla seconda palla, la gara non somigliava alle nostre qualità e non ci adattiamo difficilmente. Però la squadra è stata lucida e alla fine è stata premiata, Simeone ha fatto un grande gol. La Cremonese non merita la classifica che ha, vanno fatti i complimenti per quello che ho visto oggi.”

Sulla squadra ha dichiarato:

“La squadra non abbassa mai la motivazione per cui indossa la maglia del Napoli. L’intenzione deve essere sempre uguale, si continua sempre fino alla fine a cercare il risultato, anche dopo che ha fischiato l’arbitro.”

Poi su Rrahmani, uscito anzitempo dal campo:

“Dobbiamo valutarlo bene, si è incastrato nell’azione”

