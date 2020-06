Cressida Bonas, la ex di Harry non rimpiange la vita da principessa: “Con lui ero piena di paure”

Chi sogna ardentemente di sposare un Principe e vivere a corte si consoli: pare che la vita di palazzo non sia tutta rosa e fiori. Lo fa capire Cressida Bonas, nota ex fidanzata del principe Harry d’Inghilterra. Lei e il rampollo della famiglia Windsor sono stati legati dal 2012 al 2014 e la Bonas non rimpiange di essere stata “soppiantata” da Meghan Markle, a quanto ha lasciato intendere in un’intervista al Daily Telegraph. La 31enne attrice britannica ha spiegato di non essere mai stata adatta alla vita da “quasi principessa”, per lei troppo stressante e piena di pressioni. Da tempo gira voce che abbia lasciato Harry dopo aver visto alcuni servizi su William, Kate e George ai tempi del tour in Nuova Zelanda: quella vita costantemente sotto i riflettori non faceva per lei e Cressida decise di fuggire da quella prigione dorata.

Le paure ai tempi della storia con Harry

La rigida etichetta del protocollo reale ma soprattutto il terrore di essere ricordata semplicemente come la compagna di Harry e non per una carriera hanno segnato molto quel periodo della sua vita: “Avevo paura di fallire, di essere rifiutata, di non fare le cose bene, di non essere perfetta. Penso che ciò mi abbia limitato in determinate situazioni della mia vita“. La separazione da Harry e il percorso di modella e attrice l’hanno portata a trovare una maggiore fiducia in se stessa: “Fortunatamente ho imparato a non soffrire troppo per le piccole cose. Ora sono molto più cosciente di ciò che voglio o non voglio. Penso di lavorare molto, molto duramente, amo quello che faccio e spero solo che questo ruolo abbia mostrato alla gente cosa posso fare e cosa vorrei fare, senza essere etichettata“. Cressida ha incanalato quelle insicurezze in un progetto professionale, il podcast “Fear Itself”: “Ho iniziato a scrivere queste paure in un diario e ho pensato che sarebbe stato interessante registrarle, parlare alle persone della paura e motivarle“. Insomma, alla luce di queste affermazioni, non c’è da stupirsi se Meghan Markle (culturalmente ancora più lontana dalla mentalità aristocratica della famiglia Windsor) abbia convinto Harry a emanciparsi dalla Corona e trasferirsi in Usa, lasciando un bel po’ di chilometri tra loro e le regole di corte. Peraltro la Bonas è rimasta in buoni rapporti con l’ex, tanto da essere stata invitata alle nozze di Meghan e Harry.

Chi è Cressida Bonas

Nativa dell’Hampshire, Cressida Bonas è figlia di Lady Mary-Gaye Georgiana Lorna Curzon, famosa negli anni 60, ha recitato molto a teatro e in una manciata di film tra cui Tulip Fever con Alicia Vikander. Conobbe Harry grazie all’intercessione della principessa Eugenie di York. La loro separazione nel 2014 fu del tutto amichevole. Oggi, è felice accanto al compagno che curiosamente porta lo stesso nome dell’ex: nell’estate 2019 ha ufficializzato il fidanzamento con Harry Wentworth-Stanley, che ha iniziato a frequentare nel 2017.