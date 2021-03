Criscitiello: “Insistere su Massa è un clamoroso autogol, ha già sbagliato contro il Napoli”

Il giornalista critica le scelte del designatore arbitrale

Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha parlato del designatore arbitrale Nicola Rizzoli, criticandolo per la sua ostinazione nel voler costantemente riconfermare Massa (colui che rifilò un discusso e discutibile cartellino rosso ad Insigne in Inter-Napoli), che anche nell’ultimo match della Juventus ha commesso dei grandi errori.

Queste le sue parole:

“Purtroppo anche con il fischietto vale il concetto che un ex grande calciatore non per forza debba essere un grande allenatore. Rizzoli era un grande arbitro ma da allenatore sta sbagliando molto. Discutibili molte sue designazioni arbitrali e anche la decisione su chi puntare nei match di cartello. La classe arbitrale ha avuto un crollo ma certe designazioni lasciano perplessi. Arbitri che passano da San Siro a Chiavari con troppa facilità. Perdono di concentrazione e mordente. Continuare a puntare su Massa non è un merito per Rizzoli ma un clamoroso autogol. Dopo aver sbagliato Inter-Napoli, con Insigne giustamente furioso, mandare Massa ancora sui campi che contano vuol dire farsi del male. Il rigore non dato alla Juve è roba da pazzi. Con la presunzione di non accettare neanche l’aiuto del Var. Servirebbero più dialogo, meno presunzione e soprattutto un oculista migliore“.

