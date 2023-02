Criscitiello: “Napoli? Andrebbe penalizzato per dare un pizzico di pepe al campionato”

La provocazione di Criscitiello

Michele Criscitiello, attraverso un editoriale apparso su Sportitalia.com, ha lanciato una provocazione tirando in ballo il cammino fatto dal Napoli in campionato. Ecco quanto pubblicato:

“L’unica nota positiva è ilNapoli. Andrebbe penalizzato per dare un pizzico di pepe al campionato. E’ l’unica soluzione. Togliete qualche punto al Napoli altrimenti diventa mortificante per tutti. L’unica squadra che progetta, l’unica con un allenatore capace e un direttore che fa calcio vero. Napoli inizia a preparare la festa ma soprattutto adesso deve capire come aprire un ciclo dopo un’annata così bella. Questa sarà la prossima scommessa. De Laurentiis ha solo due colpe: la prima è quella di non valorizzare abbastanza il settore giovanile, l’altra è sulle strutture ma capiamo che senza appoggio del Comune anche un buon imprenditore non può fare miracoli. Il Napoli è l’unico spot per il nostro calcio. Il resto tabula rasa. Speriamo solo che non finisca a + 30 sulla seconda, altrimenti, sarebbe avvilente come quando la Juventus festeggiava già a marzo o aprile”.

