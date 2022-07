Criscitiello: “Se arriva Koulibaly la Juve ha vinto”

Questione Koulibaly, parla Criscitiello

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è soffermato su Kalidou Koulibaly nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole:

“Se parte De Ligt e la Juve incassa 80-90 milioni fa bingo. Poi andrà altrove e farà bene, ci può stare. Ma per come difendiamo in Italia e per come difende la Juventus, l’olandese non è quello che serve. A questa squadra servono due leader. Se arriva Koulibaly la Juve ha vinto. Non il campionato ma lo scudetto, inutile, del calciomercato. Serve spessore e grande qualità. La ottieni solo con il difensore del Napoli. Infatti De Laurentiis, che è sempre un pochino tirato, non ha perso tempo ad alzare il tiro quando ha sentito il fiato sul collo che soffiava da Torino. La partita è tutta qui”.