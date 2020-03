Criscitiello sui rinvii: “Il discorso di Gattuso è stato il più intelligente di tutti”

Criscitiello sui rinvii: “Gattuso è il più intelligente di tutto, discorso sacrosanto”

Nel suo editoriale per TMW, il direttore Michele Criscitiello scrive:

“Spostare la Coppetta Italia sarebbe il male minore e il discorso fatto da Rino Gattuso è il più intelligente di tutti. Esoneriamo Rino a Napoli e diamogli una poltrona in Lega o Federazione. Impensabile giocare tutto il campionato rinviando questa giornata di due mesi e mezzo. Andiamo per il male minore. Si sarebbe dovuto giocare questa domenica. Punto. A porte chiuse? No. Juventus-Inter sarebbe stata da giocare al Sud. Sarebbe stata l’occasione giusta per valorizzare il nostro campionato e non capisco perché la Supercoppa si può giocare all’estero e qualche partita di campionato delle big non si possa giocare in città come Bari, Palermo, Salerno, Foggia o Reggio Calabria dove hanno fame di serie A e ci sono più tifosi della Juve che in Piemonte.

Tifosi che, da una vita, fanno Sud-Nord; sarebbe stato bello e politicamente intelligente riempire al Sud gli stadi, con le immagini che avrebbero fatto il giro del mondo di un’Italia che non si ferma e non si piega. Invece abbiamo fatto, come sempre, la figura di quelli che non sanno prendere una decisione e che si prendono per i capelli per i propri interessi. Da ieri a mercoledì cosa cambierebbe? Nulla. C’è l’emergenza del virus e nessuno la nasconde ma giocare in zone d’Italia, apparentemente, tranquille con vendita dei biglietti riservata esclusivamente a chi risiede nella regione dove si disputerebbe la gara sarebbe potuta essere la genialata della Lega Calcio. Anche perché a Juve e Inter prendere un hotel a Palermo e un aereo non costerebbe nulla. Stadio esaurito e incasso maggiore che allo Stadium.

Vi dirò di più: sarebbe da giocare al Sud anche Milan-Genoa. Per mancanza di appeal ovviamente non avrebbe senso spostare fuori città le altre 3 gare rinviate. Agnelli e Marotta stanno facendo da trapezisti. Come dargli torto. La Juve non sta bene e più rinvia meglio è. L’Inter ha bisogno di giocare, altrimenti, se ne rinvia due non rientrerà mai in corsa per lo scudetto. Marotta ha le sue ragioni ma forse, questa volta, si è mosso tardi per poi tornare in pista quando l’ha buttata sulla caciara con Dal Pino. Il nuovo Presidente di Lega starà pensando ai suoi anni d’oro in Brasile e a chi gliel’ha fatto fare di accettare il ruolo di domatore di leoni. Una banda di pazzi; come dargli torto. La colpa è di tutti”.