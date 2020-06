Crisi Belen-De Martino, lo strano post di Jeremias Rodriguez: “Avere non è amore”

Mentre continua a impazzare il gossip sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lontani da settimane (lei è a Milano, lui è a Napoli per condurre Made in Sud), fa discutere una Instagram Story di Jeremias Rodriguez, il fratello della showgirl. L’ex concorrente di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi ha pubblicato un messaggio piuttosto criptico ed enigmatico, che non pochi fan hanno messo in relazione con il periodo poco felice della sorella. “Per amare devi sapere che avere non è amore”, scrive Jeremias. Inevitabilmente, c’è chi ha pensato a una frecciatina nei confronti di Stefano De Martino.

La crisi tra Belen e De Martino: tutti gli indizi

Cosa c’è di vero nei rumor sui De Martinez? Di certo, Belen stessa ha ammesso in un video di essere in un “momento molto difficile“. Ha aggiunto che “racconterò quando me la sentirò“, invitando i giornalisti a non inventare o travisare particolari. Intanto, però, il settimanale Oggi ha pubblicato una ricostruzione che parla di una lite molto accesa nella loro casa in zona Moscova a Milano, seguita dall’interruzione delle comunicazioni quando lui è sceso a Napoli per lavoro. In veloce rientro a Milano durato due giorni, De Martino avrebbe visto solo i genitori e il figlio Santiago. A rendere ancora più incandescente il gossip, il fatto che la Rodriguez non mostri più la fede nuziale nelle sue IG Stories.

Le parole di Stefano De Martino

E De Martino? Ha parlato anche lui, ma in modo molto scarno. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per il ritorno di Made in Sud, si è limitato a dichiarare: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“. Insomma, i protagonisti della vicenda preferiscono non sbilanciarsi troppo e limitarsi a fornire pochi dettagli. Anche il post di Jeremias Rodriguez potrebbe essere uno dei pezzi del puzzle che soltanto nelle prossime settimane diventerà più chiaro.