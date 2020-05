Crisi con Stefano De Martino? Belén rompe il silenzio: “Sono giorni difficili, non me lo aspettavo”

Belén Rodriguez risponde via Instagram alle voci circa la separazione in corso con Stefano De Martino. Dopo l’indiscrezione sul presunto incontro con l’ex fidanzato Andrea Iannone e le foto pubblicate sul settimanale Chi che la mostravano abbracciata e in giro per Milano con il fratello Jeremias, Belén ha deciso di chiarire in prima persona come stanno le cose: “Prendo un po’ di forza perché non ho mai fatto una storia del genere. Non sono giornate facili per me, sono giornate complicate. Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro Internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le palle“. Belén conferma che qualcosa di serio è accaduto, pur aggiungendo di non doversene prendere la responsabilità e senza mai fare il nome di Stefano, l’ex marito insieme al quale è tornata da circa un anno:

Sono stanca di vedere articoli su Internet, e non parlo di giornali, che travisano la situazione. Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto. Se sono in giro per la città e per casualità arrivano delle persone, non è una mia responsabilità o una cosa organizzata da me. Non dico minch*** perché odio le persone calcolatrici, odio quelli che organizzano le cose a tavolino, odio le persone che si spacciano per ciò che non sono e non ho più pazienza per comportamenti del genere. Per tutto il resto, racconterò quando me la sentirò , e lo farò perché sono un personaggio pubblico e le spiegazioni bisogna darle, per raccontare come sono andate le cose perché altrimenti lo farà qualcun altro al posto tuo.

Belén e l’inesistente gossip con Iannone

A infastidire la showgirl argentina sarebbe stato il gossip relativo a un incontro con Andrea Iannone. Belén non fa nomi ma specifica di avere letto alcuni articoli in rete che l’hanno infastidita a proposito di pettegolezzi organizzati a tavolino. Si tratta di pratiche dalle quali prende le distanze. E nel video continua: “È normale, e lo dico a qualche giornalista che su Internet si è permesso di scrivere certe cose, che se una persona non è molto felice, suo fratello e la sua famiglia la prendano per mano e la portino in un ristorante a bersi un sano bicchiere di vino per farle spuntare un sorriso. Ci sto mettendo la faccia, sarebbe più facile fare un comunicato”.

Cos’è accaduto con Stefano De Martino?

Belén conclude il filmato chiedendo a certi giornalisti che non siano avanzate ipotesi fantasiose circa lo stato della sua storia d’amore: “Chiedo gentilmente ai giornalisti che se ne stiano al posto loro e non scrivano caz*** perché altrimenti succede che io racconti la verità da un’altra parte. Vi mando un bacio enorme e provo a fare un sorriso anche se non è del tutto vero. Ma sono una donna forte”.

Belén commenta il video: “Mio figlio mi dà forza”

Belén sta aggiungendo altri dettagli a proposito della presunta crisi in corso con Stefano in risposta ai commenti postati da fan e utenti sotto il suo video. “Mio figlio è la mia forza, una forza incredibile” ha scritto l’argentina. A un un’altra persona che le aveva scritto “Da non credere“, ha risposto “Dillo a me“. Non parla mai direttamente del marito, tornato a Napoli per prepararsi a Made in Sud, ma quello che scrive pare volere suggerire che il loro rapporto si sia nuovamente interrotto.