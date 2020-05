Crisi tra Belén e Stefano De Martino, i motivi secondo il gossip: “Un’accesa lite poi il silenzio”

In queste ore, Belén Rodriguez ha preso la parola sui social per confermare – seppure senza menzionarlo mai direttamente – la crisi con il marito Stefano De Martino. Le indiscrezioni sul fatto che ci fosse maretta nella coppia, si rincorrevano già da giorni. Ai dettagli riportati dal settimanale Chi, si aggiunge in queste ore la ricostruzione del settimanale Oggi.

Il gossip sui motivi della crisi

Il settimanale Oggi ha riportato quanto sarebbe accaduto tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino negli ultimi tempi. Secondo la ricostruzione pubblicata dalla rivista, la showgirl e il conduttore sarebbero una delle tante coppie che hanno fatto fatica a gestire la convivenza forzata imposta dalla quarantena. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, sarebbe stata una discussione più intensa rispetto alle altre: “Una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia…“.

La presunta lite poi la partenza per lavoro

Sempre secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, una manciata di giorni dopo la presunta lite, Stefano De Martino si sarebbe visto costretto a partire per raggiungere Napoli. Il conduttore era atteso in Campania per la conduzione delle nuove puntate del programma Made in Sud:

“Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza. A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro. Da lì si interrompono le comunicazioni“.

La ricostruzione del settimanale termina con il rientro a Milano del conduttore. Secondo quanto si sostiene, Stefano De Martino avrebbe trascorso tre giorni a Milano, precisamente dal 21 al 23 maggio. Tuttavia, avrebbe passato il suo tempo solo con i suoi genitori e con il piccolo Santiago: “Anziché volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, ai bordi del quartiere Isola. Venerdì 22 non va a trovare la compagna. Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli”. Il 27 maggio, lo sfogo di Belén Rodriguez sui social. Al momento, i diretti interessati non si sono espressi in merito a questa ricostruzione.