Cristiana Capotondi è fidanzata con Andrea Pezzi, l’ex VJ di MTV oggi imprenditore

La conosciamo da quando è giovanissima e già prendeva parte a commedie dai grandi incassi e prodotti televisivi di successo. E con gli anni Cristiana Capotondi è rimasta uno dei volti femminili più noti del mondo dello spettacolo italiano. L’attrice romana, protagonista nel 2019 della fiction “Ognuno è perfetto”, sarà ospite sul palco dell’Ariston nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2020.

Andrea Pezzi è il fidanzato di Cristiana Capotondi

Classe 1980, la vita privata di Cristiana Capotondi è stata caratterizzata da relazioni con personaggi che fanno parte o hanno fatto parte del mondo dello spettacolo, come Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani. Da quasi 15 però, ovvero dal 2006, ha una relazione con Andrea Pezzi, che pure è stato un famosissimo conduttore televisivo, soprattutto nella seconda metà degli anni Novanta e i primi Duemila, quando divenne un volto di punta di MTV Italia, legando al suo nome l’etichetta di VJ che caratterizza diversi altri personaggi televisivi. Pezzi in realtà si è allontanato dal mondo dello spettacolo, costruendo una carriera da imprenditore nel settore digitale. Cambiato anche nello stile, l’ex conduttore compare sporadicamente in pubblico per alcune interviste.

Nessun matrimonio in vista

In occasione di interviste e dichiarazioni pubbliche varie, sia Cristiana Capotondi che Andrea Pezzi hanno parlato molto apertamente della loro relazione e anche dell’ipotesi di matrimonio, rispetto alla quale non sembrano avere una particolare urgenza. “Matrimonio? Non so se ci sposeremo – ha detto Pezzi in un’intervista a Vieni da Me – aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei”.

La storia d’amore tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

L’attrice aveva infatti dichiarato che se non fosse stata lei a mostrare tanta sicurezza, probabilmente la loro storia d’amore non sarebbe mai iniziata, quindi non è escluso che sia proprio lei a compiere questo ulteriore passo:

Prima di incontrare l’amore della mia vita, Andrea Pezzi, conquistato con un bigliettino in aereo perché se non mi fossi mossa io, forse oggi non staremmo insieme, ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto. Quando cerchi la persona giusta sbagli delle cose volontariamente, per sperimentare e capire qual è il perimetro della tua felicità

Cristiana Capotondi e la scelta di un anno di castità

Molto chiacchierata è stata inoltre un’ammissione fatta da Cristiana Capotondi tempo fa, quando aveva parlato di una scelta fatta proprio nel periodo di relazione con Andrea Pezzi, ovvero la castità per un’intero anno: “La castità è un’esperienza che ho fatto e di cui ho grande considerazione: una di quelle prove che se pensi di poterle e volerle affrontare è perché sai che hanno in riserbo una serenità maggiore. Resto convinta che poter raccontare un’esperienza così diversa da tutto ciò che sentiamo sempre dire sul sesso possa solo far bene”.