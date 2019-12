Cristiano Malgioglio stronca Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020: “Uscirà con le ossa rotte”

Tweet on twitter

Share on facebook

Il Grande Fratello Vip 2020 inizia il prossimo 8 gennaio 2020 ed è febbrile l’attesa per quella che si annuncia essere l’edizione definitiva del reality show. Perché Alfonso Signorini aveva promesso un cast realizzato con soli personaggi realmente “Vip” e così sarà. Dopo Rita Rusic e Pago, nella quarta puntata di “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato tre nuovi concorrenti: Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia. Ma Cristiano Malgioglio, una delle “ministre” del programma, ha commentato negativamente la presenza di Antonella Elia nella casa: “Uscirà con le ossa rotte”.

Cosa ha detto Cristiano Malgioglio di Antonella Elia

Cristiano Malgioglio non è rimasto molto colpito dalla scelta di Alfonso Signorini di far entrare nella casa proprio Antonella Elia: “Il Grande Fratello è terribile. Penso seriamente che lei ne possa uscire veramente malamente, con le ossa rotte”. Una frase lapidaria che viene mitigata solo da Iva Zanicchi: “Avrà un grande successo, deve solo sapersi controllare”. Lory Del Santo piazza il carico: “Lei nel ruolo di bisbetica è perfetta, andrà domata”. Alfonso Signorini promette scintille: “Non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe perché vi assicuro che ci saranno dei bei match”.

Il Grande Fratello Vip 2020 in onda due volte la settimana

La grande novità del Grande Fratello Vip 2020 è che andrà in onda due volte a settimana. Assisteremo, infatti, a due puntate a settimana a partire dall’8 gennaio 2020. È la prima volta, nella storia del reality per entrambe le edizioni, che viene realizzata una pianificazione del genere. Ci aspettiamo un’edizione particolarmente pepata, considerato anche che a commentarla come opinionisti ci saranno due personaggi molto particolari: Wanda Nara, anche lei ospite ieri sera nella trasmissione di Piero Chiambretti, e Pupo.