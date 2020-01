Cristiano Ronaldo deluso – Futuro in Bundesliga

Il portale “calciomercato.it” scrive in merito al clamoroso addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione.

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus per raccogliere la sfida di vincere in una nazione diversa:

“L’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stata fin qui positiva ma non del tutto come ci si aspettava alla vigilia. Il fenomeno portoghese infatti non è riuscito fin qui a replicare i numeri spaventosi della sua avventura al Real Madrid, soprattutto in Champions League dove con i ‘Blancos’ è sempre stato un fattore determinante per i successi dei ragazzi di Zidane. Una leggera involuzione che secondo quanto riportato da ‘DonBalon’ potrebbe anche portare all’addio alla Juventus per provare una nuova avventura in un altro campionato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato. Stando a quanto sottolineato dalla testata spagnola nell’estate 2020 potrebbe quindi esserci un clamoroso addio per proseguire il duello a distanza con Leo Messi. Ronaldo ha trionfato in Inghilterra, Spagna e Italia, mentre il crack blaugrana non ha lasciato la sua zona di comfort durante la sua carriera. Proprio per questo per vincere anche in un nuovo campionato CR7 potrebbe prendere in considerazione la Germania e nello specifico il Bayern Monaco. I bavaresi vorrebbero il lusitano al fianco di Robert Lewandowski per comporre l’attacco più forte d’Europa. Così facendo Ronaldo avrebbe la chance di trionfare anche in un altro dei principali tornei continentali.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso può sorridere, recuperato Fabian Ruiz

Clamoroso – De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli!

Arek Milik – Accordo vicinissimo col Napoli fino al 2024

Il Napoli mette nel mirino Kumbulla del Verona

Calciomercato – De Laurentiis e il sogno Castrovilli

Radio Marte – Napoli rende omaggio a Pino Daniele

La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è avvisato

Lobotka-Napoli – Le parti sono più vicine, si può chiudere

Rai Sport – Giuntoli non prenderà Vertonghen, ecco il motivo

Calciomercato – De Ligt potrebbe lasciare la Juventus

Juventus – Spina rinnovi, rischio partenza a parametro zero

Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions”

Pistocchi sul VAR: “Hanno ucciso un sistema in coma”

Mario Rui: “Contro l’Inter saremo al 100%, vogliamo cambiare rotta! Pronti ad accogliere nuovi innesti. Il Barça? Un sogno affrontare i più forti!”

Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa

Ti potrebbe interessare anche:

In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo del pianeta