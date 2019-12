Cristina Incorvaia e David Scarantino, guerra social tra gli ex: “Pagliaccio, mi tradivi”

Volano parole grosse tra Cristina Incorvaia e David Scarantino, coppia uscita dal Trono Over di Uomini e Donne e nota per la partecipazione a Temptation Island 2019. Proprio l’esperienza nel reality show dei sentimenti ha messo fine alla loro relazione, che si è chiusa poco dopo la fine della trasmissione. A distanza di mesi, i due si lanciano ancora frecciatine velenose a distanza, ovviamente a mezzo social.

Il botta e risposta tra David e Cristina

“Parli male di me, ma parli ancora di me. Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste“: così Scarantino su Instagram Stories. L’ex Cavaliere di UeD non ha fatto nomi, ma in molti hanno pensato che quelle parole fossero riferite proprio alla ex. Lo ha dedotto anche la stessa Incorvaia, che ha risposto per le rime: “Dato che mi nominano… Se vuoi essere al centro dell’attenzione devi essere un talento, altrimenti sei un pagliaccio“. Cristina ha quindi pubblicato alcuni messaggi ricevuti da utenti che sostengono di avere avuto esperienze negative con lo stesso David. Ne esce il ritratto di un uomo “maschilista” e “narcisista”, almeno stando a come lo dipingono le donne che lo avrebbero frequentato personalmente.

David Scarantino con Monica Tessitore del Trono Over

E la storia non finisce qui. In un commento, la stessa Incorvaia fa riferimento alla sua “schiava numero 1” da cui è andato a passare il Natale a Napoli. Trattasi di Monica Tessitore, anche lei volto del Trono over di Uomini e Donne, che effettivamente ha pubblicato delle foto insieme a David nel pieno dei festeggiamenti natalizi. Secondo Cristina, Scarantino avrebbe iniziato a sentirla già ai tempi della loro relazione: “Quella che gli scriveva messaggi d’amore facendolo sentire Dio mentre stava con me. Che gli diceva io per te farei di tutto e tanto so che mi ami! E lui che diceva che era solo una pazza psicopatica! Ecco, adesso scopriamo che mi tradiva oltre a tutto il resto (…) Lei è la donna per lui perché scriveva chiaramente che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Lo zerbino era lì messo da parte, pronto all’uso“.