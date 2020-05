Cristina Marino: “Gelosa di Luca Argentero? Alcune fan esagerano, mi dà fastidio”

Manca davvero pochissimo al parto di Cristina Marino, che sta per dare alla luce la prima figlia da Luca Argentero. In attesa di diventare mamma (la nascita è prevista a maggio), ha raccontato la sua storia d’amore con l’attore in un’intervista al settimanale Confidenze. Spiegando di riuscire a tenere a bada (quasi sempre) la gelosia per il compagno, tra i sex symbol del cinema italiano.

Sono molto orgogliosa di lui e se per indole sarei gelosa (anche Luca lo è), ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco. Luca? Direi che non ha difetti, a parte che forse è un po’ permaloso. Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma.

Com’è nato l’amore con Luca Argentero

La storia d’amore con Argentero ha permesso a Cristina di smussare alcuni lati del suo carattere: “Ho una personalità piuttosto complessa da gestire, lo riconosco. Ma con lui mi sono tranquillizzata“. La relazione con l’attore torinese (in passato sposato con Myriam Catania) ormai dura da anni ed è stata ufficializzata nel 2017. Galeotto fu il set di un cinepanettone, anche se all’inizio li unì una semplice amicizia:

Ci siamo visti la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico. Tempo dopo mi sono trasferita a Roma. Abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua (cucina benissimo) e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene. L’unico compromesso che ho dovuto accettare (nella vita a due sono indispensabili) è che per tutti sarò sempre “la compagna di Argentero”.

Chi è Cristina Marino

Classe 1991, nativa di Milano, Cristina Marino è una modella e attrice, che ha recitato nel film “Amore 14” e nella nota fiction “Una grande famiglia”. Amante dello yoga, ha studiato danza all’Accademia Carcano del capoluogo lombardo e ha partecipato al talent show Dance Dance Dance. Gestisce inoltre un blog, Befancyfit, in cui parla di fitness, bellezza e salute. A febbraio ha annunciato di essere in dolce attesa di una femmina. Il matrimonio è in programma ma per il momento è stato rimandato.