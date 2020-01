Cristina Plevani: “Quando non conti un ca**o e non ti considerano per il Grande Fratello Vip”

Le ultime notizie sul Grande Fratello Vip hanno svelato che nell’edizione 2020 del reality, condotta da Alfonso Signorini dall’8 gennaio, ci saranno anche quattro ex concorrenti della versione “nip” del Grande Fratello, ovvero Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Mentre sale la curiosità del pubblico nei confronti dello show, da Instagram arriva il commento ironico e pungente di Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del GF, nel 2000. Pare che, nonostante resti una delle ex concorrenti più conosciute, non abbia ricevuto alcuna proposta per entrare nella Casa a 20 anni di distanza.

Quando non conti un ca**o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello. O sto loro troppo sul… Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente.

Cristina Plevani oggi, che fine ha fatto la vincitrice del Grande Fratello

A distanza di tanto tempo dalla sua partecipazione al GF e dalla storia con Pietro Taricone che fece tanto parlare il pubblico, Cristina Plevani è lontana dal mondo dello spettacolo. Per parecchio tempo ha lavorato come commessa, poi è tornata alla sua grande passione: fa l’istruttrice di attività polifunzionali d’acqua in piscina (nuoto, fitness). Il rapporto freddo con la produzione del GF cui fa riferimento nel suo post non è propriamente una novità: nel 2018 spiegò che avrebbe dovuto entrare al Grande Fratello 2018 insieme ad altri ex inquilini, un’idea poi saltata – pare – per decisione di Barbara D’Urso.

Chi sono gli ex GF al Grande Fratello Vip 2020

Evidentemente, Signorini ha idee diverse rispetto alla D’Urso, tanto da decidere di chiamare, come si diceva, quattro ex gieffini per questa nuova edizione del GF Vip. Salvo Veneziano e Sergio Volpini, per cui la Plevani fa comprensibilmente il tifo, parteciparono come lei alla prima edizione. Salvo ne uscì dietro Cristina, come secondo classificato. Strgio, invece, passò alla storia del reality soprattutto perché la Gialappa’s Band lo mise al centro dell’attenzione regalandogli il soprannome di “Ottusangolo”. Pasquale Laricchia partecipò alla terza edizione insieme alla fidanzata dell’epoca Victoria Pennington. Patrick Ray Pugliese, infine, entrò nella casa ben due volte, come secondo classificato al Grande Fratello 4 e terzo classificato al Grande Fratello 12.