Critiche a Flavio Zerella e Nunzia Sansone, lui: “Sui social tutti santi, la vita reale è un’altra”

Il primo gossip post lockdown vede come al centro un inatteso nuovo amore tra due ex protagonisti di Temptation Island: Flavio Zerella e Nunzia Sansone stanno insieme, con sommo stupore dei fan della trasmissione su Canale 5. Entrambi, infatti, vi hanno partecipato, ma in edizioni differenti e con i rispettivi partner dell’epoca. Zerella era nel cast della stagione 2016 con Roberta Mercurio, mentre Nunzia è stata una dei protagonisti del programma nell’edizione 2019, insieme all’allora fidanzato Arcangelo Bianco. Non sono mancate critiche alla nuova coppia, uscita allo scoperto con una paparazzata su Novella 2000. Lui ha replicato su Instagram, mentre lei ha pubblicato una dedica romantica al neofidanzato.

Le parole di Flavio Zerella

C’è probabilmente chi sente puzza di love story studiata per amore di copertina (in concomitanza del ritorno di Temptation Island con una nuova edizione), ma Zerella non ci sta e ha risposto alla polemica così: “Siete in tanti a scrivermi oggi. Accetto le critiche, sia positive sia negative. Più in là vi racconterò tutto… perché passare sempre per il cattivo non va bene [forse in riferimento alle critiche per quanto accaduto a Temptation Island con Diana Danilescu, ndr]. Si cresce, si matura e così facendo si raggiunge un equilibrio. Ma so solo io prima di tutto questo, cosa ho passato e “visto” dopo neanche due mesi. Sui social tutti Santi e Sante, ma la vita reale è un’altra. A buon intenditor poche parole”.

La dedica di Nunzia Sansone

Zerella ha anche condiviso il messaggio di Nunzia Sansone, una citazione chiaramente riferita al loro legame: “Le cose accadono sempre per caso, un po’ come le persone speciali. Le incontri all’improvviso“. “Sto bene, sono serena, felice“, aveva dichiarato Nunzia ai fan a inizio maggio. La storia con Flavio sarebbe in corso da alcuni mesi, come dimostra il fatto che lui era apparso in alcune stories di lei, poi cancellate. Ora, la paparazzata di Novella 2000 ha ufficializzato la liason. Li vedremo presto ospiti a Uomini e Donne?