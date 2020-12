CROTONE-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

Crotone-Napoli – È quasi tutto pronto allo stadio Ezio Scida di Crotone per il match valido per la 10^ giornata del campionato di serie A 2020-21 tra il Crotone di Giovanni Stroppa ed il Napoli di Rino Gattuso. Squadre in campo alle ore 18:00.

Queste le formazioni ufficiali:

CROTONE (3-5-2):​ Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.

Allenatore: Stroppa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gattuso