Crotone-Napoli, le probabili formazioni: chance per Petagna, ballottaggio in mediana

Crotone-Napoli, le probabili formazioni di Sky Sport

Notizie Napoli calcio. Crotone-Napoli, andrà in scena alle 18, match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A. Diverse le assenze da entrambe le parti, di seguito le ultime di formazione secondo Sky Sport:

Crotone-Napoli, probabili formazioni

CROTONE. Il tecnico Stroppa recupera Benali, con lui in campo, Petriccione resta centrale e Molina farà l’altro interno. In difesa spazio all’ex azzurro Luperto. Ancora assenti Cigarini e Riviere, in attacco sarà Messias ad affiancare Simy.

NAPOLI. Ancora out Osimhen, il tecnico Gattuso sembra orientato a confermare il 4-3-3. Tra i pali Meret favorito su Ospina. In difesa torna Manolas con Koulibaly, mentre a centrocampo c’è Bakayoko dopo la squalifica, ai suoi fianchi Demme (favorito su Elmas) e Zielinski: turno di riposo per Fabian non al meglio. In attacco conferma per Insigne: gli altri due posti dovrebbero occuparli Petagna e Lozano (in vantaggio su Mertens e Politano).

CROTONE (3-5-2), la probabile formazione: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Simy, Messias. Allenatore: Stroppa.

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. Allenatore: Gattuso.

