Cska Mosca-Olimpia Milano in tv: orario, programma, streaming Eurolega 2020

Torna in campo giovedì 26 alle 17.00 l’Olimpia Milano, impegnata in una difficilissima sfida di Eurolega sul campo dei russi del CSKA Mosca, uno dei sodalizi più forti del continente. Sarà anche la prima da ex del miglior cannoniere della lega, vale a dire lo statunitense Mike James.

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta TV su Eurosport 2. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi nemmeno un secondo di questo appassionante match.

IL PROGRAMMA DI CSKA MOSCA – OLIMPIA MILANO (26 dicembre)

Orario: 17.00

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Ciamillo