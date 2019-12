CSKA Mosca-Olimpia Milano oggi in tv: orario d’inizio, programma e streaming Eurolega 2020

Santo Stefano particolare per l’Olimpia Milano, che contemporaneamente osserva il turno di riposo in Serie A e affronta una delle trasferte più complesse di Eurolega, in casa del CSKA Mosca.

Attenzione, però: non si gioca alla Megasport Arena, l’impianto abituale per l’Eurolega della compagine moscovita, ma a Kaliningrad, nell’exclave russa tra Polonia e Paesi baltici. Una trasferta, quindi, un po’ particolare per gli uomini di Ettore Messina, che ritrovano quel Mike James che l’anno scorso ha fatto impazzire a lungo Milano, salvo poi lasciarsi con l’Olimpia in maniera piuttosto burrascosa. Il CSKA occupa al momento la quinta posizione in classifica con 10 vittorie e 5 sconfitte, mentre il record di Milano di 8-7 le assicura l’ottavo posto in coppia con il Khimki Mosca. Siamo molto vicini al giro di boa, in un momento nel quale non ci sono ancora delle gerarchie chiarissime in cima alla classifica.

Il match tra CSKA Mosca e Olimpia Milano, valido per la sedicesima giornata di Eurolega 2019-2020, si giocherà giovedì 26. Sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE

Ore 18:00 CSKA Mosca-Olimpia A|X Armani Exchange Milano

Credit: Ciamillo