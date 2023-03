La Gazzetta dello Sport – Ct Nigeria: “Osimhen? Vuole diventare il miglior attaccante al mondo”.

José Peseiro, il ct della Nigeria, oggi sarà presente allo Stadio Maradona per assistere al match tra Napoli ed Atalanta. L’allenatore ha deciso di viaggiare in trasferta, per ammirare da vicino i due talenti, Osimhen e Lookman.