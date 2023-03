Corriere dello Sport – Da Madrid, regalo in arrivo per Kvara: una maglia autografata da Guti.

Khvicha Kvaratskhelia, durante un’intervista, ha dichiarato: “Quando ero piccolo il mio calciatore preferito era Guti. Lo guardavo sempre e mi piaceva il suo modo di giocare. Era già grande quando lo seguivo io e poco dopo ha lasciato il calcio. Dopo Guti il mio preferito è diventato Cristiano Ronaldo. Messi è un calciatore fantastico ed è un piacere vederlo giocare ma il mio idolo è Cristiano”.

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare della vicenda, informando che sarà proprio Guti a regalare una maglia autografata al talento georgiano del Napoli: “Arriverà da Madrid, invece, l’inviato della trasmissione sportiva, El Chiriguito, un cult in Spagna e in tutta Europa: l’obiettivo è consegnare a Kvara un regalo di Guti, ex centrocampista del Real Madrid e soprattutto idolo di Khvicha: la sua maglia blanca numero 14. Un cimelio. Un sogno d’infanzia che il pluridecorato totem del Real ha voluto spedire a Kvaratskhelia dopo aver scoperto il retroscena: da piccolo, per le strade di Tbilisi, sfoggiava una t-shirt bianca con il numero 14 e il nome Guti scritti con il pennarello”

