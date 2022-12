Da Roma: i giallorossi non hanno più fiducia in Zaniolo

Le ultime sulla situazione Zaniolo-Roma

Nelle ultime ore si sono fatte strada delle voci riguardo un potenziale futuro al Napoli per Nicolò Zaniolo. Alessandro Austini, giornalista sportivo per Il Tempo ha commentato questo possibile scenario a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

Queste le sue parole:

“Su Zaniolo ed il Napoli non arrivano conferme. Anche perché è ancora troppo presto per impostare un affare così complesso e così oneroso. Zaniolo chiede almeno 4 milioni netti più bonus alla Roma… Mi sembra una delle classiche potenziali trattative da chiacchierare prima della ripresa.

Di certo, le trattative per il rinnovo con la Roma non sono mai decollate: c’è stato un incontro tra l’agente e la dirigenza, ma è emersa una distanza ampia. La Roma non ritiene i numeri di Zaniolo delle ultime stagioni valga uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione. La sensazione è che la Roma non creda più al 100% nell’ex Inter. La prossima estate o rinnova o non credo che la società lo tenga per un anno che lo porti a scadenza.

Fonte foto: Instagram @nicolozaniolo

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli di gennaio: la società ha le idee chiare, anche su Zaniolo

UFFICIALE – Altra amichevole del Napoli al Maradona col Lille: da domani i biglietti, ecco i prezzi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici