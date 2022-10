Radio Radio – Da Roma: “Mourinho farà una partita difensiva: Zaniolo dal primo minuto”.

Luigi Ferrajolo, giornalista, è intervenuto ai microfoni della radio per parlare della prossima sfida di campionato, che vedrà come protagoniste Roma e Napoli all’Olimpico, preannunciando la scelta tattica di Mourinho. Il tecnico giallorosso proverà a mettere in seria difficoltà gli uomini di Spalletti: “Contro il Napoli secondo me la Roma farà una grande partita difensiva e lì sono convinto che Mourinho toglierà un centravanti per mettere Zaniolo dal primo minuto“.

