Tuttosport – Da Torino attaccano: “Napoletani sdegnati per Giuntoli, il tifo ormai è odio”.

L’edizione del quotidiano, ha evidenziato l’accanimento dei tifosi napoletani, nei confronti di Cristiano Giuntoli, dopo le testimonianze andate virali nella giornata di ieri. Guido Vaciago, direttore della testata giornalistica, ha celebrato l’arrivo del direttore sportivo, senza omettere la bufera delle ultime ore.

“Esattamente cinque anni fa la Juventus e la sua gente sognava con Ronaldo, oggi con Giuntoli. Passare dall’esaltazione di un attaccante a quella per un direttore sportivo (o tecnico) abbatte il romanticismo, perché no, Giuntoli non potrà mai fare trentaquattro gol a stagione. Tuttavia i pragmatici sanno che ne può “comprare” anche di più e, soprattutto, che questa Juventus aveva più bisogno di un saggio uomo di calcio che di un grande calciatore.

Giuntoli parte con un vantaggio: conosce quell’entusiasmo, visto che da ragazzino lo spingeva a farsi Prato-Torino e ritorno, otto ore di pullman per tifare la Juventus di Platini, Trapattoni e Boniperti. Quella juventinità che, sbandierata nella prima intervista ufficiale, ha incendiato di irriconoscente sdegno l’animo di molti napoletani, ennesima dimostrazione di come nel nostro Paese – ovunque beninteso – il concetto di tifo stia subendo l’inquietante mutazione da “amore per i proprio colori” a “odio per gli avversari”, ma questa è un’altra (brutta) storia”.

