Dai Ferragnez a Dubai ai Totti alle Maldive, quanto costano le vacanze di Capodanno dei vip

Come ci mostrano i loro profili Instagram, i vip italiani si sono scatenati con le vacanze di Capodanno 2020, scegliendo mete esotiche e resort di lusso. Due le nazioni preferite di quest’anno: Dubai e le Maldive, che in queste festività si sono letteralmente trasformate in “enclave” di personaggi televisivi o del web made in Italy. Andiamo a scoprire quanto costano le location scelte per trascorrere delle vacanze da sogno.

A Dubai anche Barbara D’Urso e Palmas & Magnini

Partiamo dai Ferragnez, immancabilmente. Chiara Ferragni e Fedez, dopo il Natale a Madonna di Campiglio, sono volati a Dubai insieme al figlio Leone (e con parte dei loro famigliari) e hanno scelto il One&Only Royal Mirage Resort Dubai, un hotel 5 stelle che costa oltre 1.200 euro a notte. Sempre nel piccolo ma gettonatissimo emirato arabo stanno soggiornando anche il gruppo di amici formato da Barbara D’Urso, Jonathan Kashanian ed Elisabetta Gregoraci, Cristiano Ronaldo con tutta la famiglia, Costanza Caracciolo e Christian Vieri. La coppia Giorgia Palmas e Filippo Magnini, fresca dell’annuncio di matrimonio, è transitata dal Caesars Bluewaters Dubai, che costa almeno 1.100 euro a notte. Tutti passano a fare almeno un visita dal grattacielo Burj Khalifa, in cui è possibile recarsi all’ultimo piano per godere della vista dell’intera Dubai con prezzi che partono da 33 euro a persona. L’edificio ospita tra l’altro il ristorante più in alto al mondo, l’At.Mosphere (con menu degustazione a cena tra i 200 e i 390 euro, ma ci sono piatti di caviale che valgono 900 euro), e l’Armani Hotel, in cui una suite con due camere da letto arriva a 3.300 euro.

Tutti alle Maldive, da Totti a Favino e la coppia Icardi-Nara

A Dubai, a festeggiare il Natale, c’era anche Alessia Marcuzzi insieme ai figli Mia e Tommaso e l’ex marito Simone Inzaghi. Poi, la conduttrice si è spostata alle Maldive, meta che ha raccolto un enorme numero di celebrity dal Belpaese. Se la Marcuzzi con Paolo Calabresi Marconi e prole hanno scelto il Four Seasons Resorts Maldives, la location preferita in assoluto è quella del Baglioni Resort, hotel a 5 stelle italiano aperto nell’estate 2019 sull’atollo di Dhaalu, dove hanno trovato rifugio Ilary Blasi e Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, Wanda Nara e Mauro Icardi, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, Linus e la moglie Carlotta di Molfetta (con tanto di uno storico match di beach volley tra i vip). Il costo di una camera è pari a 2.900 euro per una coppia e oltre 3.200 euro se sono compresi anche due figli. Va da sé che, in caso di partnership concordata tra la struttura e i vip particolarmente seguiti sul web, il soggiorno potrebbe anche rivelarsi gratuito o quasi, “pagato” dall’ospite con una semplice promozione attraverso i post Instagram. A chi non è famoso né ricco, non resta che ammirare quei posti da sogno dalle foto via web, con un po’ di invidia.