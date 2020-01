Dakar 2020, Fernando Alonso: “Perso del tempo, ultimi 150 km infernali: gomme forate e senza ricambio”

Fernando Alonso ha concluso in decima posizione la quarta tappa della Dakar 2020, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con alcune difficoltà nella gestione del mezzo ma è comunque riuscito a chiudere in top ten a 26’21” dal vincitore Stéphane Peterhansel e punta alla top-20 della classifica generale. Il due volte Campione del Mondo F1 ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Marca: “La tappa è andata bene in termini di sensazione ma abbiamo perso un po’ di tempo. All’inizio abbiamo fatto passare Al-Attiyah e Al Rajhi che erano più veloci, poi abbiamo avuto dei problemi con una gomma e siamo rimasti alle spalle di Peterhansel per un po’. Gli ultimi 150 km sono però stati difficili perché abbiamo forato le ultime due gomme che avevamo e siamo dovuti passare molto lentamente sulle rocce. Non so ancora quanto posso andare veloce in queste zone e oggi erano praticamente più della metà del tracciato. Quei 150 km senza pezzi di ricambio sono stati infiniti e stressanti. Ho sempre voluto andare avanti ma oggi ho trovato degli ostacoli importanti, è positivo che è stato superato un terzo della competizione anche perché non avevo aspettative e non conoscevo la gara che sto vivendo intensamente“.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA DAKAR 2020

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse