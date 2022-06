Dal Brasile: Mertens proposto al Botafogo

L’attaccante del Napoli

Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da decidere. Il suo contratto con il Napoli scade il prossimo 30 giugno e al momento non si è ancora trovato un accordo per il rinnovo. Tuttomercatoweb riferisce che dal Brasile rimbalzano con insistenza dei rumors riguardanti un contatto tra il giocatore e il Botafogo. Il club brasiliano sarebbe sulle tracce del belga, ma a quanto scrivono in Brasile si tratterebbe più di un’idea di alcuni intermediari ed operatori di mercato che di un interesse diretto.

