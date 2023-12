Report Napoli, le ultime su Di Lorenzo, Zanoli e Mario Rui

Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma venerdì all’Allianz Stadium per la 15esima giornata di Serie A (ore 20.45).

“La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Terapie per Olivera. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Zanoli ha fatto parte di seduta in gruppo e parte personalizzata in campo”.

Nessuna nota sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo: da ipotizzare quindi che abbia preso parte alla seduta in gruppo, come si evince dalla foto pubblicata dal club azzurro nel report odierno.

