Dalla Francia, Ronaldo non è felice alla Juventus. Pronto il PSG

Ronaldo via dalla Juventus

Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Francia, dove France Football afferma che Cristiano Ronaldo potrebbe salutare la Juventus alla fine della stagione. Secondo il giornale francese, Cr7 non sarebbe del tutto felice in bianconero ritenendo il club non alla sua altezza. Per questo motivo, il PSG avrebbe sondato il terreno per intavolare una trattativa. Il club parigino sogna di poter avere il porteghese, anche per dare l’assalto alla Champions. L’esperienza di Ronaldo in bianconero potrebbe essere già finita.

