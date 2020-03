Dalla morte sfiorata a una nuova vita, Kevin Hart e sua moglie aspettano il secondo figlio

Kevin Hart, l’attore simbolo della comicità afroamericana contemporanea, condivide una lieta notizia con i suoi fan. Sua moglie, Eniko, aspetta il secondo figlio. Per l’attore, dopo la morte sfiorata in quel grave incidente stradale dello scorso settembre, è una rinascita in piena regola: dalla paura della morte alla gioia per una nuova vita in arrivo.

La foto del pancione condivisa su Instagram

Kevin Hart ed Eniko Hart condividono la loro gioia così su Instagram: “Siamo benedetti in questo momento, non potremmo essere più grati e felici di questo”. La loro famiglia si allarga a sei persone. La coppia, sposata nel 2016, ha avuto il primo figlio due anni fa, Kenzo. Kevin Hart ha già due figli con la sua ex moglie Torrei, la figlia Heaven (15 anni) e Hendrix (12).

Il drammatico incidente di Kevin Hart

L’attore americano rimase coinvolto il 2 settembre 2019 in un violento incidente d’auto, riportando gravi lesioni alla schiena. Nel giro di tre mesi, la sua guarigione è stata completa, una riabilitazione che ha avuto del miracoloso. L’incidente avvenne sulla Mulholland Highway presso Malibu Hills, in California. L’auto a bordo della quale viaggiava, una Barracuda Plymouth, finì fuori strada infrangendo una recinzione ai margini della carreggiata. In un video messaggio, l’attore ha spiegato:

Il mio mondo è completamente cambiato, adesso vedo la vita da una prospettiva completamente nuova…Quando Dio parla, devi ascoltare. Lo giuro, la vita è divertente, e alcune delle cose più assurde che succedono finiscono per diventare la cosa di cui hai più bisogno. E in questo caso, onestamente, mi sento come se Dio mi avesse praticamente detto di sedermi. Sono grato per la mia famiglia, per i miei amici. Sono grato per le persone che ho conosciuto e che sono state al mio fianco. E anche di voi fan, perché mi avete aiutato. Sono grato per tutto il vostro amore e supporto.