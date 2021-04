Dalla Spagna arriva un’indiscrezione, il Napoli vuole Mourinho

Mourinho al Napoli, in Spagna rilanciano l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di fichajes.net, su Mourinho ci sarebbe anche il Napoli. Il tecnico portoghese è stato esonerato una settimana fa dal Tottenham, ma è destinato a tornare in panchina già dalla prossima stagione. De Laurentiis si sarebbe interessato, avendo individuato in Mourinho la giusta figura per rilanciare il Napoli. Sempre secondo i colleghi spagnoli, ci sarebbe da battere la concorrenza di Porto e Valencia che nelle ultime ore hanno fatto qualche sondaggio.

